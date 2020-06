Brussels Airport opent nieuw Animal Care & Inspection Center

Brussels Airport heeft geïnvesteerd in een gloednieuw ultramodern Animal Care & Inspection Center. Daar kunnen dieren op de meest comfortabele manier opgevangen en gecontroleerd worden, voor ze hun reis verderzetten. Brussels Airport wil met dit nieuwe centrum de standaard zetten op Europees niveau en er is dan ook veel aandacht besteed aan het comfort van deze bijzondere passagiers.

Elk jaar telt Brussels Airport onder haar passagiers duizenden dieren. Dat kan gaan van gezelschapsdieren, over politiehonden, reptielen en paarden, tot een zeldzaam bezoek van een panda. Om ook op vlak van dierentransport de best mogelijke service aan te bieden heeft Brussels Airport zelf geïnvesteerd in een nieuw Animal Care & Inspection Center, in de vrachtzone van Brussels Airport.

“Wij vinden het comfort van al onze passagiers belangrijk, ook van de dieren die via de luchthaven reizen. Daarom hebben we in overleg met de bevoegde overheden, met experts en met onze klanten dit ultramodern Animal Care & Inspection Center ontwikkeld. Een dierencentrum dat op vlak van welzijn absoluut een nieuwe standaard zet op Europees niveau en een optimale werkplek is voor het personeel. Hiermee zorgen we ervoor dat ook de dieren onder onze passagiers in de allerbeste omstandigheden worden opgevangen. Een service die we graag aanbieden aan onze klanten.”, licht Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport toe.

Het Animal Care & Inspection Center omvat de nieuwe grensinspectiepost voor het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, dat bij het importeren van levende dieren steeds een controle moet uitvoeren om de volksgezondheid te waarborgen. In samenwerking met hen heeft Brussels Airport alle nodige faciliteiten voorzien om de grenscontroles te kunnen uitvoeren, volgens de hoogste Europese normen. De medewerkers van het FAVV zullen hun kantoren hebben op de eerste verdieping van dit nieuwe gebouw zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden.

Om dit Animal Care & Inspection Center te realiseren, is Brussels Airport op zoek gegaan naar hoe het de best mogelijke omstandigheden kan creëren om dieren op te vangen. Door de processen te stroomlijnen, zal de doorlooptijd kort zijn, maar dieren die toch iets langer moeten blijven, worden optimaal onthaald.

In elk dierenverblijf is er daglicht aanwezig om de biologische klok van de dieren die langskomen niet te verstoren. Daarnaast heeft Brussels Airport als eerste een uniek centraal systeem ontwikkeld waarbij je per ruimte de lichtkleur, de temperatuur en de ventilatie kan aanpassen, afgestemd op de specifieke noden van elke diersoort. In 10 dierenverblijven kan via een keuzemenu met onder andere de categorieën vogels, reptielen, vissen en herkauwers, snel en efficiënt het ideale klimaat gecreëerd worden voor het dier dat er verblijft.

De import- en de exportzijde in het gebouw zijn volledig van elkaar gescheiden, ook op vlak van ventilatie. Zo is er geen enkele contaminatie mogelijk. De dierenverblijven zijn flexibel en kunnen gebruikt worden voor kleine en grotere diersoorten. Aan importkant zijn er 4 inspectieruimtes (1 voor paarden, 2 multifunctionele ruimtes en 1 koele ruimte voor insecten), 7 centraal aangestuurde dierenverblijven en 10 paardenstallen. Bij export is er geen verplichte controle. Aan die zijde zijn 4 multifunctionele behandelingsruimten voorzien en 3 centraal aangestuurde verblijven. Er is buiten ook een groene zone voorzien voor viervoeters die daar nood aan hebben, waarbij de import en export strikt gescheiden blijft.

Met de bijkomende gezondheidsmaatregelen gezien de huidige coronacrisis wordt uiteraard ook rekening gehouden. Er zal met de nodige voorzorgsmaatregelen gewerkt worden om de dieren die nu via onze luchthaven reizen in alle veiligheid op te vangen.

Brussels Airport heeft er ook naar gestreefd om dit gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Het is uitgerust met warmtepompen, zonnepanelen, een groendak en een regenwaterrecuperatiesysteem.

Het Animal Care & Inspection Center wordt uitgebaat door dnata en werd op 1 juni in gebruik genomen.