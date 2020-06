Brussels Airlines ziet operationeel verlies verdubbelen in eerste kwartaal

Brussels Airlines ziet het operationeel verlies (EBIT) in de periode januari tot en met maart verdubbelen van 47 naar 93 miljoen euro. Dat blijft uit de eerste kwartaalcijfers die Lufthansa Group vandaag publiceert. De omzet was in maart al drastisch gezakt door de gevolgen van de coronacrisis.

Brussels Airlines zag in de periode januari tot en met maart haar omzet met 17 procent dalen van 280 naar 233 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis werden toen zichtbaar en de maatschappij voerde ook 20 procent minder vluchten uit dan vorig jaar. Grotendeels daardoor steeg de negatieve EBIT van 47 naar 93 miljoen euro.

De maatschappij verloor in het eerste kwartaal 29 miljoen euro door het afschrijven van het gebruiksrecht van 2 A332-200’s en 8 A319’s die de vloot vroegtijdig gaan verlaten. Zonder die waarde-afschrijving zou de negatieve EBIT maar 64 miljoen euro zijn geweest.