Brussels Airport geselecteerd als pilootluchthaven voor EASA

Brussels Airport wordt één van de luchthavens die de richtlijnen van EASA gaat invoeren en monitoren. Daarmee worden de richtlijnen getest en kunnen er zo praktische oplossingen worden bedacht voor de Europese luchthavens in een post-COVID-19-tijdperk.

Brussel doet mee aan een pilootproject van EASA waarbij luchthavens die meedoen alle operationele richtlijnen van EASA zullen implementeren om ze zo uitvoerig te testen. De bedoeling is om zo ‘best practices’ of goede methodes te ontwikkelen voor de Europese luchthavens.

Zo komen er onder andere thermische camera’s die de temperatuur van passagiers zal meten bij het binnengaan van de luchthaven. Camera’s kunnen ook passagiers zonder mondmasker detecteren. Elke passagiers met een lichaamstemperatuur van boven de 38 graden Celsius kan de toegang tot de luchthaven worden ontzegd. Ook aankomende passagiers zullen met mobiele systeem worden gecontroleerd.