Afscheid van Conakry en Ouagadougou in netwerk

Met twee A330’s die de vloot verlaten en na een grondige review van het hele netwerk is er bij Brussels Airlines beslist om niet meer naar Conakry en Ouagadougou te vliegen. De maatschappij vloog respectievelijk 18 en 10 jaar naar deze bestemmingen. Conakry was er van bij de start in 2002 bij en wordt al decennia met Brussel verbonden.

In april 2002 startte het nieuwe SN Brussels Airlines vluchten naar 8 Afrikaanse bestemmingen. Een van die bestemmingen was Conakry, de hoofdstad van Guinee. Het was de start van de uitbouw van het immens belangrijke Afrika-netwerk van de maatschappij. Conakry was al enkele decennia verbonden met Brussel dankzij Sabena en SN Brussels Airlines nam die succesvolle verbinding over.

De route naar Conakry werd deze zomer normaal 3 keer per week uitgevoerd met een tussenstop in Dakar. Mijn- en landbouw en de olie-industrie zijn de belangrijkste sectoren van het land. In 2014 werd Guinee samen met Sierra Leone en Liberia zwaar getroffen door ebola. Brussels Airlines bleef in deze moeilijke periode vliegen naar deze landen waardoor de maatschappij haar reputatie daar goed kon verstevigen.

Guinee heeft de ebolaperiode nu achter zich gelaten en kan terug relatief goede economische groeicijfers noteren. De voorbije jaren groeide de economie van het land met zo’n 6 procent per jaar. Toch heeft Brussels Airlines de moeilijke keuze moeten maken om de vluchten naar Conakry te staken. Dat deed ze op basis van een evaluatie van het toekomstige succes van haar Afrika-lijnen en waarbij ook rekening werd gehouden met het feit dat 2 van de 10 A330’s de vloot verlaten. Daardoor moeten er dus ofwel frequenties ofwel bestemmingen worden afgebouwd.

Nu Brussels Airlines zich terugtrekt uit Guinee wordt Conakry nog maar door drie Europese maatschappijen aangedaan. De belangrijkste is uiteraard Air France met vluchten naar Parijs maar ook TAP vliegt naar Lissabon en Turkish Airlines naar Istanboel. Conakry wordt ook bediend door maatschappijen zoals Emirates en Ethiopian.

En dan is er die tweede Afrikaanse bestemming die sneuvelt: Ouagadougou. De hoofdstad van Burkina Faso wordt sinds 2010 bediend door Brussels Airlines. De maatschappij nam toen een vijfde A330 in dienst waarmee ze 4 nieuwe Afrikaanse lijnen opende: Cotonou, Lomé, Ouagadougou en Accra. De bestemming werd begin 1995 opgestart door Sabena en zou tot kort voor het faillissement in 2001 worden aangevlogen.

Burkina Faso heeft als belangrijkste economische sectoren de land- en mijnbouw maar zowel de economische als de politieke situatie gaan achteruit. De voorbije jaren waren er regelmatig aanslagen en België raadde nog voor de coronacrisis alle niet-essentiële reizen af naar verschillende gebieden in het land, waaronder de hoofdstad. De economie groeit ook daar met ongeveer 6 procent per jaar.

Ouagadougou wordt nu nog maar door enkele maatschappijen bediend. Naar Europa zijn er enkel vluchten van Air France en Turkish Airlines. Het volledig door land ingesloten Burkina Faso is voor connectiviteit afhankelijk van haar luchthavens. Uiteraard is het niet uitgesloten dat in de toekomst de lijnen ooit terug in het Afrika-netwerk van Brussels Airlines terechtkomen.