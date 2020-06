Agressieve passagier is buitengewone omstandigheid volgens Europees Hof van Justitie

Een agressieve passagier aan boord van een vlucht die ervoor zorgt dat de vlucht moet uitwijken is een buitengewone omstandigheid. Het Europees Hof van Justitie heeft dit vandaag beslist. De luchtvaartmaatschappij zal dan geen compensatie moeten betalen wanneer ze aantoont dat ze alle redelijke maatregelen nam om de vertraging of annulatie van de betrokken vlucht te vermijden.

Passagiers die geconfronteerd worden met een vertraging van meer dan drie uur of passagiers wiens vlucht last minute geannuleerd wordt, hebben volgens Europees recht, recht op een compensatie tot 600 euro, afhankelijk van de afstand tussen de luchthaven van vertrek en de bestemming van de vlucht. Indien er echter sprake is van buitengewone omstandigheden, dient de luchtvaartmaatschappij dergelijke compensatie niet te betalen.

In het verleden heeft het Europees Hof van Justitie in meerdere arresten reeds geoordeeld wat wel en wat niet als een buitengewone omstandigheid beschouwd kan worden omdat dit begrip niet gedefinieerd is in de Europese wetgeving. Vandaag verduidelijkte het Europees Hof van Justitie dit begrip opnieuw.

In de zaak van vandaag had de passagier een ticket geboekt bij TAP om van Fortaleza naar Oslo te vliegen met een overstap in Lissabon. De passagier kwam echter met een vertraging van ongeveer 24 uur aan in Oslo. De passagier had de connectie in Lissabon gemist door een vertraging op de vlucht Fortaleza-Lissabon. Die vlucht had een vertraging opgelopen doordat de piloot op de heenvlucht had besloten om uit te wijken naar de luchthaven van Las Palmas. De aanleiding van deze uitwijking was een agressieve passagier die een andere passagier had gebeten en agressief gedrag vertoonde ten opzichte van medepassagiers en het cabinepersoneel. Door deze langdurige vertraging vorderde de passagier een compensatie van 600 euro van TAP, wat TAP weigerde omdat ze van oordeel was dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid.

Het Europees Hof van Justitie volgt TAP en oordeelt dat een agressieve passagier als buitengewone omstandigheid beschouwd moet worden tenzij de luchtvaartmaatschappij niet de nodige maatregelen nam als de passagier zich reeds voor de vlucht agressief gedroeg of wanneer het cabinepersoneel het agressief gedrag van de passagier heeft doen toenemen. Het feit dat dergelijk agressief gedrag op de heenvlucht plaatsvond en de passagier die compensatie vordert op de terugvlucht zat, doet hier geen afbreuk aan.

Tenslotte oordeelde het Hof van Justitie dat, in situaties waarin een passagier de aansluiting met een volgende vlucht mist, de luchtvaartmaatschappij niet alle redelijke maatregelen nam om de langdurige vertraging te vermijden door de passagier pas de volgende dag naar zijn eindbestemming te vervoeren. Wanneer de luchtvaartmaatschappij echter aantoont dat het onmogelijk was om een alternatieve vlucht te organiseren of dat er geen zetel beschikbaar was op een vlucht van één van haar partners, aanvaardt het Hof van Justitie toch dat de luchtvaartmaatschappij de passagier pas de volgende dag naar zijn eindbestemming vervoert.