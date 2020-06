Zo ziet vliegen er deze zomer uit met Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft vandaag gezamenlijk met TUI fly en Brussels Airport de herstart van het vluchtschema bekendgemaakt en de wijze waarop er zal gevolgen worden. Dat zal gebeuren op de volgende manier.

Een eerste belangrijke maatregel is dat Brussels Airlines haar passagiers via verschillende communicatiekanalen eraan herinnert niet naar de luchthaven te komen als ze symptomen hebben of zich ziek voelen. De flexibele omboekingsmogelijkheden blijven van kracht indien reisplannen op het laatste moment veranderen.

Bovendien zal Brussels Airport temperatuurcontroles uitvoeren alvorens passagiers de terminal binnen te laten. Op de luchthaven zijn plexiglas schermen voor de incheckbalies en de ticketingbalies geïnstalleerd om zowel de check-in agenten als passagiers te beschermen. Transacties zullen enkel mogelijk zijn via elektronische betaling. Social distancing wachtlijnen zullen de reizigers eraan herinneren om op een veilige afstand te blijven. Passagiers op Europese vluchten worden aangeraden om hun handbagage (gratis) in te checken om te voorkomen dat ze aan boord in de rij staan om hun handbagage op te bergen. Een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Foto: Brussels Airlines

Het in- en uitstappen uit het vliegtuig zal gefaseerd gebeuren om wachtrijen te vermijden en de passagiers worden verzocht hun eigen instapkaart te scannen aan de gate om fysiek contact te vermijden. Het cabinepersoneel biedt alle passagiers bij het aan boord gaan een desinfecterend middel aan op de handen en deelt een ontsmettingsdoekje uit. Het schoonmaakproces van het vliegtuig wordt vaker uitgevoerd en er zal een sterker desinfecterend middel worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle oppervlakken schoon zijn en het risico op besmetting tot een minimum wordt beperkt.

In combinatie met de HEPA-filters die zich aan boord van elk vliegtuig van Brussels Airlines bevinden, kunnen de passagiers met een gerust hart reizen. De HEPA-filters aan boord creëren een neerwaartse stroom van continu gereinigde lucht, die 99,9% van de deeltjes in de lucht wegneemt, waardoor een atmosfeer in de cabine ontstaat die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit in de operatiekamers van ziekenhuizen.

Tijdens de vlucht zal Brussels Airlines fysiek contact tussen de passagiers en de bemanning zoveel mogelijk beperken. Daarom zal de buy-on-board service voor maaltijden en dranken aan boord van Europese vluchten niet beschikbaar zijn en zijn transacties enkel mogelijk met elektronische betaling. Onnodig papier zoals menukaarten, tijdschriften en kranten worden ook uit het vliegtuig verwijderd.