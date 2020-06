Lijst met netwerk en frequenties van Brussels Airlines deze zomer

Routesonline heeft een overzicht gemaakt van het netwerk van Brussels Airlines deze zomer en de frequenties naar elke bestemming. De eerste lijst is voor de vluchten binnen Europa, de tweede lijst zijn de vluchten naar Afrika, Amerika en Azië.

Brussels – Alicante eff 16JUN20 3 weekly (4 weekly from 07JUL20)

Brussels – Athens eff 18JUN20 3 weekly (4 weekly from 17JUL20, 5 from 23JUL20)

Brussels – Barcelona eff 16JUN20 3 weekly (5 weekly from 22JUN20, 1 daily from 29JUN20

Brussels – Berlin Tegel eff 15JUN20 5 weekly (6 weekly from 22JUN20, 1 daily from 29JUN20, 10 weekly from 31JUL20)

Brussels – Bilbao eff 01JUL20 4 weekly

Brussels – Budapest eff 15JUN20 4 weekly (5 weekly from 29JUN20)

Brussels – Catania eff 20JUN20 2 weekly

Brussels – Copenhagen eff 15JUN20 4 weekly (5 weekly from 29JUN20, 6 weekly from 07JUL20)

Brussels – Dubrovnik eff 27JUN20 2 weekly

Brussels – Faro eff 16JUN20 3 weekly (4 weekly from 12JUL20)

Brussels – Florence eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Geneva eff 22JUN20 5 weekly (1 daily from 29JUN20, 10 weekly from 14JUL20, 11 weekly from 09AUG20)

Brussels – Gran Canaria eff 04JUL20 2 weekly

Brussels – Hamburg eff 01JUL20 6 weekly

Brussels – Ibiza eff 30JUN20 2 weekly

Brussels – Irakleion eff 01JUL20 5 weekly

Brussels – Kos eff 04JUL20 1 weekly

Brussels – Kos – Rhodes – Brussels eff 07JUL20 1 weekly

Brussels – Lisbon eff 15JUN20 6 weekly (4 weekly from 22JUN20)

Brussels – Ljubljana eff 03JUL20 3 weekly

Brussels – London Heathrow eff 22JUN20 4 weekly (6 weekly from 29JUN20, 10 weekly from 09JUL20, 11 weekly from 08AUG20)

Brussels – Lyon eff 22JUN20 5 weekly (1 daily from 29JUN20)

Brussels – Madrid eff 15JUN20 3 weekly (4 weekly from 01JUL20, 6 weekly from 14JUL20)

Brussels – Milan Malpensa eff 22JUN20 5 weekly (1 daily from 29JUN20)

Brussels – Malaga eff 18JUN20 3 weekly(4 weekly from 29JUN20, 5 weekly from 12JUL20)

Brussels – Manchester eff 01JUL20 4 weekly

Brussels – Marseille eff 15JUN20 3 weekly (4 weekly from 02JUL20)

Brussels – Naples eff 21JUN20 3 weekly

Brussels – Nice eff 16JUN20 5 weekly

Brussels – Oslo eff 01JUL20 4 weekly

Brussels – Palermo eff 05JUL20 1 weekly

Brussels – Palma Mallorca eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Paris CDG eff 22JUN20 4 weekly (1 daily from 29JUN20)

Brussels – Porto eff 17JUN20 4 weekly

Brussels – Prague eff 15JUN20 4 weekly

Brussels – Rhodes eff 04JUL20 1 weekly

Brussels – Rome eff 15JUN20 3-4 weekly (4 weekly from 29JUN20, 6 weekly from 06JUL20)

Brussels – Stockholm Bromma eff 01JUL20 2 weekly (4 weekly from 06JUL20)

Brussels – Tenerife South eff 04JUL20 3 weekly

Brussels – Toulouse eff 01JUL20 6 weekly

Brussels – Venice eff 16JUN20 3 weekly (6 weekly from 02JUL20)

Brussels – Vienna eff 15JUN20 3 weekly (6 weekly from 01JUL20)

Brussels – Vilnius eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Warsaw eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Yerevan eff 27JUN20 1 weekly

Brussels – Accra – Abidjan – Brussels eff 06AUG20 1 weekly A330-300

Brussels – Banjul – Dakar – Brussels eff 22JUN20 2 weekly A330-300 (3 weekly from 03JUL20, 4 weekly from 15JUL20)

Brussels – Bujumbura – Entebbe – Brussels eff 09AUG20 1 weekly A330-300

Brussels – Cotonou – Abidjan – Brussels eff 02JUL20 2 weekly A330-300

Brussels – Douala – Yaounde – Brussels eff 02JUL20 3 weekly A330-300

Brussels – Hurghada eff 28JUN20 3 weekly A320

Brussels – Kigali – Entebbe – Brussels eff 14JUL20 3 weekly A330-300

Brussels – Kinshasa eff 22JUN20 2 weekly A330-300 (3 weekly from 02JUL20, 4 weekly from 09AUG20)

Brussels – Lome – Accra – Brussels eff 13JUL20 3 weekly A330-300

Brussels – Monrovia – Abidjan – Brussels eff 29JUN20 2 weekly A330-300

Brussels – New York JFK eff 13JUL20 3 weekly A330-300 (4 weekly from 07AUG20)

Brussels – Tel Aviv eff 25JUN20 3 weekly A319 (4 weekly from 29JUN20)