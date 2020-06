Air Antwerp slaat zomer over en start op 1 september

Air Antwerp dat tussen Antwerpen en Londen City vliegt zal pas vanaf september terug de lucht in gaan. Door de verplichte quarantaine die maandag ingaat in het Verenigd Koninkrijk en de sowieso lagere vraag in de zomer voor deze route, werd de beslissing gemaakt om in de zomervakantie niet te herstarten.

Sinds 22 maart vliegt Air Antwerp niet meer op haar enige route tussen Antwerpen en Londen City. De herstart werd nadien nog enkele malen uitgesteld maar nu gaat de maatschappij pas vanaf 1 september heropstarten.

Er is op deze zakenroute sowieso minder vraag in vakanties en de quarantainemaatregelen die vanaf maandag van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk maakt het de luchtvaartmaatschappij onmogelijk om op te starten. Vanaf maandag moet iedereen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt automatisch 14 dagen in quarantaine. Dat is uiteraard niet mogelijk voor de vele zakenreizigers op de lijn.