Airbus hint op rechtszaken tegen airlines die hun vliegtuigen niet afnemen

Airbus sluit niet uit dat het rechtszaken zal aanspannen tegen luchtvaartmaatschappijen die hun bestelde vliegtuigen niet afnemen. Dat heeft topman Guillaume Faury gezegd in een interview. Het is vrij ongebruikelijk dat een fabrieksbouwer zo’n uitlatingen doet.

In een nieuwsinterview vandaag zegt Airbus-topman Guillaume Faury dat Airbus niet uitsluit rechtszaken aan te spannen indien sommige maatschappijen hun bestelde vliegtuigen niet willen afnemen. Hij noemt daarbij geen namen maar sommige maatschappijen zijn volgens hem niet bereikbaar voor onderhandelingen.

Door de crisis zitten maatschappijen in cashproblemen en willen ze maar al te graag bestelde vliegtuigen bij fabrikanten en leasingmaatschappijen uitstellen. Extra capaciteit hebben ze het eerste jaar zeker niet nodig en geld voor deze vliegtuigen is momenteel ook moeilijker beschikbaar.

“Het blijft, hoop ik, de uitzondering omdat we altijd proberen een andere oplossing te zoeken dan naar de rechtbank te gaan,” zegt Faury. “Maar als en wanneer maatschappijen, en dat gebeurt, geen andere keuze hebben dan zich in gebreke te stellen en daarbij ons niets beter voorstellen dan niets of het niet willen doen, dan komen daar rechtszaken van.”

Een overschot aan vliegtuigen wordt in de woestijn van Arizona geparkeerd.

Het is ongebruikelijk dat een vliegtuigbouwer zo’n straffe taal spreekt, maar ook de crisis hakt er bij Airbus serieus op in. De vooruitzichten zijn uiterst somber en de fabrikant komt daardoor ook in financiële moeilijkheden. Vele duizenden jobs staan al op het spel en staatssteun is wellicht nodig.

Maatschappijen zoals Qatar Airways hebben deze week al laten verstaan aan Airbus en Boeing dat ze de levering van toestellen moeten uitstellen als ze in de toekomst geen bestellingen willen missen.