Lufthansa A380’s terug de lucht in vanaf 2022

Lufthansa zal vanaf 2022 terug met haar A380’s gaan vliegen. Dat zegt CEO Carsten Spohr in een interview met de Frankfurter Allgemeine. Spohr zegt ook tegen 2023 terug een volledig privébedrijf te willen zijn.

Zes van de veertien A380’s die Lufthansa voor de crisis in de vloot had, zijn al uitgefaseerd. De toestellen zijn verkocht aan Airbus en werden naar Spanje overgevlogen. Met enkele resterende A380’s wil Lufthansa vanaf 2022 terug gaan vliegen.

Dat zal wel enkel gebeuren vanaf haar hub in München. Enkele weken geleden werd al bekendgemaakt dat de A380-basis in Frankfurt gesloten zal worden. De dubbeldekkers zouden exclusief vanuit München worden ingezet. CEO Spohr verwacht dat Lufthansa pas in 2022 het toestel gedeeltelijk terug in dienst zal nemen.

In hetzelfde interview zegt Spohr ook dat tegen 2023 Lufthansa terug een volledig privaat bedrijf wil zijn. De aandelen van 20 procent van de overheid moeten dan terug in handen zijn van privé-investeerders. Het totale steunpakket van Duitsland aan Lufthansa omvat zo’n 9 miljard euro aan steun.