Austrian: 450 miljoen euro van Oostenrijk, 150 miljoen euro van Lufthansa

Er is een akkoord over financiële steun aan Austrian Airlines. De Oostenrijkse overheid zal voor 450 miljoen euro steunen, Lufthansa zelf komt met 150 miljoen euro over de brug. Nu is het enkel nog wachten op Brussels Airlines voor een reddingsdeal.

Oostenrijk, Lufthansa en Austrian Airlines hebben een overeenkomst bereikt over de financiële steun. Het gaat om een pakket van 600 miljoen euro. Van dat bedrag komt 300 miljoen euro in de vorm van leningen die terugbetaald moeten worden tegen 2026. Verder komt er 150 miljoen euro aan financiële steun van de overheid en injecteert Lufthansa zelf ook 150 miljoen euro in het kapitaal.

De 150 miljoen euro aan directe overheidssteun wordt wel gekoppeld aan ecologische doelstellingen. Austrian Airlines moet haar passagiers op korteafstandsvluchten zoveel mogelijk richting de trein wijzen indien de infrastructuur en de totale reisduur het toelaten. Verder moet ook de CO2-uitstoot in tegen 2030 dalen met 30 procent ten opzichte van het niveau van 2005.