ASL lanceert vanaf juli exclusieve lijnvluchten vanuit Brussel, komende winter vanuit Antwerpen

Een nieuw concept van de ASL Group, ASL Fly Executive, start vanaf juli een lijnvlucht op vanuit Brussel naar Ibiza. Volgende winter komt er vanuit Antwerpen een lijnvlucht naar Innsbruck. Het gaat om een nieuw vluchtconcept dat mikt op het hogere segment van de passagiersmarkt.

Vanaf 4 juli biedt ASL Fly Executive een wekelijkse lijnvlucht aan vanuit Brussel naar Ibiza. Die vlucht wordt uitgevoerd door een Embraer 135/145 met maximaal 30 of 42 passagiers. Het gaat om een nieuw vliegconcept genaamd ASL Fly Executive waarbij ASL regelmatige lijnvluchten wil aanbieden naar tal van bestemmingen waar er vraag kan zijn, zonder dat bedrijven daarvoor dan een volledig vliegtuig moeten afhuren.

ASL mikt daarbij op het hogere segment van de markt. Een vlucht met beperkte capaciteit en met service. Vertrekken en aankomen gebeurt in een general aviation terminal, zowel in Brussel als deze zomer op de luchthaven van Ibiza. Daar is toegang tot een lounge en bij aankomst wordt er bv. ook een drankje aangeboden.

In juli en augustus staat er telkens op zaterdag een retourvlucht op de planning naar Ibiza. In januari en maart volgend jaar komen er twee wekelijkse vluchten vanuit Antwerpen naar Innsbruck.

ASL gebruikt hiervoor twee Embraer 135/145-toestellen die speciaal zijn heringericht met een exclusievere touch. Het gaat erom om de passagier het gevoel van een privévlucht te geven op een lijnvlucht. Zo zijn de afwerkingen met luxueuzer uitziend materiaal gebeurd en zijn bijvoorbeeld de overhead bins eruit gehaald om de cabine ruimtelijker te laten voelen.