Civil Air Patrol bestelt nieuwe Cessna’s

De U.S Civil Air Patrol (CAP) heeft bij Textron Aviation een bestelling geplaatst voor 17 nieuwe vliegtuigen. De bestelling bestaat uit 3 verschillende vliegtuigen. Het gaat hier om 11 Cessna

172S’en, 5 Cessna 182T’s en 1 Turbo Stationair HD T206HD. Zij zullen de 550 vliegtuigen tellende vloot versterken.

Bij de CAP zullen ze worden ingezet voor Search and Rescue-vluchten,

hulp bij natuurrampen maar ook om de binnenlandse veiligheid te

garanderen.

Omdat CAP tot de Air Force Auxiliary behoort voeren ze vluchten uit

voor overheidsinstanties. Als een non-profit organisatie voeren ze

verder ook vluchten uit voor de deelstaten en gemeenschappen.

Foto door: Textron

In 2019 heeft CAP 117 personen gered en in totaal 96,000 uur

gevlogen. CAP is de grootste gebruiker van Cessna-vliegtuigen ter wereld. In 2019 heeft CAP ook al eens aangeklopt bij Cessna voor een bestelling van 19 vliegtuigen welke nu in productie zijn en waarvan de eerste 2 Cessna T206HD’s al afgeleverd zijn.

De CAP heeft al een lange geschiedenis. Ze werd opgericht in 1941 om civiele piloten en vliegtuigen vrij te maken om het Amerikaanse leger te helpen. Op dit moment zijn er 60,000 vrijwilligers actief bij de CAP.