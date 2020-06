Brussels Airport: 18 procent meer vracht dan vorige maand

Brussels Airport heeft in mei 18 procent meer vracht afgehandeld dan in april. Ook het aantal vrachtvluchten is met 16 procent sterk gestegen.

In mei werd er 6.556 ton vracht meer verhandeld op Brussels Airport dan de maand april en dat op een totaal van 41.327 ton. Dat is een toename van meer dan 18 procent.

Ook het aantal vrachtvluchten, zowel volvrachtvliegtuigen als passagiersvliegtuigen die enkel vracht vervoeren, is sterk gestegen. Er waren in mei 248 extra vluchten ten opzichte van april. De maand mei was goed voor een totaal van 1.714 vrachtvluchten,.