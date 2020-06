Aviapartner springt tijdelijk in voor Swissport

Voor een groot deel van de vluchten van maatschappijen die op Brussels Airport normaal een beroep doen op Swissport, is intussen een tijdelijke oplossing gevonden. Voor enkele maatschappijen die de komende dagen naar Brussel vliegen, doet Aviapartner nu ook de handling.

Bulgaria Air, Lufthansa en SWISS maken voor hun handling in Brussel normaal gebruik van Swissport. Nu dat bedrijf failliet is, is er voorlopig een oplossing met Aviapartner.

Bulgaria Air zal vandaag volledig door Aviapartner worden afgehandeld, gaande van check-in, tot het inladen van de bagage en meer. Lufthansa en SWISS worden gedepanneerd door zowel Brussels Airlines als Aviapartner. De check-in en het instappen aan de gate wordt door Brussels Airlines gedaan, de handeling op het tarmac gebeurt dan weer door Aviapartner.

Brussels Airlines heeft namelijk ook een licentie om voor zichzelf de handling te doen. Zo maakt de maatschappij van eigen personeel gebruik voor alles wat met passagiers te maken heeft. Alles wat op het tarmac gebeurde, werd door Swissport gedaan.