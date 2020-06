Elf Brussels Airlines-vluchten op eerste dag van opstart

Maandag start Brussels Airlines na 3 maanden haar vluchtuitvoering terug op. Op de eerste dag van de operaties zal de maatschappij vluchten naar 9 verschillende bestemmingen uitvoeren. De dagen en weken nadien komen daar nog tientallen bestemmingen bij.



Update 16:20: Een extra vlucht naar Rome FCO op maandagochtend is toegevoegd.

Maandag vertrekt na 3 maanden rust terug de eerste reguliere lijnvlucht van Brussels Airlines. De maatschappij zal op die eerste dag naar 9 bestemmingen vliegen met in totaal 11 vluchten.

Sommige vluchten zouden volgens het boekingssysteem trouwens goed vol moeten zitten. Zo zijn er op vluchten naar Wenen, Rome en Lissabon enkel nog maar tickets beschikbaar in Business of Flex&Fast. Naar Lissabon heeft de maatschappij de komende weken op sommige dagen alvast een tweede dagelijkse vlucht geprogrammeerd, een halfuur tot anderhalf uur voor de oorspronkelijke enige lijnvlucht. Ook naar Rome is er maandag een extra vlucht.

Met uitzondering van de eerste vlucht naar Lissabon en de vlucht naar Madrid worden alle vluchten uitgevoerd door een A319. Het schema van maandag 15 juni met vertrek vanuit Brussel ziet er zo uit:

07:30 Rome FCO

08:35 Madrid

09:00 Rome FCO

09:25 Berlijn Tegel

09:35 Marseille

15:20 Boedapest

15:55 Kopenhagen

16:30 Praag

16:30 Lissabon

17:00 Lissabon

19:05 Wenen