Cessna levert 250ste Citation M2 af

Cessna Aircraft Company heeft recent de 250ste Citation M2 afgeleverd. Het toestel werd overgedragen aan Fast Rabbit Aviation LLC uit Seattle. De eerste Citation M2 werd op December 2013 afgeleverd. Sindsdien heeft de M2 een sterke reputatie opgebouwd bij eigenaars en operators. Sinds 2017 word het vliegtuig aangeboden als vervangend model voor de Cessna Citation Mustang (model 510) aan nieuwe klanten doordat de productie van de mustang sinds 2017 is stopgezet.

Foto: Textron Aviation

“De M2 is een ideaal vliegtuig voor personen die een wendbaar en krachtig toestel zoeken dit samen met een bereik en snelheid geschikt voor hun missie waarbij efficiëntie en comfort voorop staan,” zegt Rob Scholl, vice president, Sales. “Vandaag, wanneer betrouwbaarheid, flexibiliteit en waarde belangrijker zijn dan ooit, zijn we blij dat we dit hebben kunnen bereiken en dat we nog steeds een vliegtuig kunnen afleveren dat geschikt is voor diverse organisaties wereldwijd.”

Cessna promoot de M2 bij eigenaren en operators van piston en turboprop vliegtuigen. Dit voor de eenvoudige transitie tussen deze types en de M2, maar ook voor de uitstekende prestaties.

De Citation M2 heeft een maximum snelheid van 748 Km/h en een bereik van 2788 kilometer. De M2 kan komen op vliegvelden met een landingsbaan van 978 meter en heeft een kruishoogte van 41,000 voet. Zoals elk type uit de Citation serie is de M2 ook geschikt voor single pilot operations en wordt deze aangedreven door twee Williams FJ44-1AP-21 motoren, en is er plaats voor zeven personen.