TUI fly betaalt geannuleerde vliegtickets terug cash uit

Reizigers met een ticket voor een TUI fly-vlucht die geannuleerd werd of wordt, kunnen er nu terug voor kiezen om cash terugbetaald te worden in plaats van een voucher. Voordien kregen klanten enkel een voucher die een jaar geldig was.

Goed nieuws voor de TUI fly-reizigers die de voorbije weken hun reis geannuleerd zagen. Zij kregen in de plaats een voucher die een jaar geldig was en kon gebruikt worden om een nieuwe reis te boeken. Een terugbetaling was niet mogelijk.

Nu is dat wel mogelijk. Alle vluchten die geannuleerd werden of worden zullen nu worden terugbetaald, al kan er ook nog worden gekozen voor een voucher. Ook voor reizigers die al een voucher hadden gekregen of aangevraagd, kunnen deze nu terug inruilen voor cash.

De voucher werd ingevoerd om de liquiditeitspositie van maatschappijen niet in gevaar te brengen. Wanneer klanten massaal hun geld terugeisend en de maatschappij tegelijkertijd geen nieuwe inkomsten heeft en enkel nog maar kosten, kan een bedrijf zeer snel in de problemen komen.