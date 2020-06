Air Belgium moet hervatting vluchten uitstellen tot 15 juli

Air Belgium had alles in gereedheid gebracht om vanaf 24 juni terug te vliegen op de Franse Antillen. De Franse autoriteiten hebben echter besloten om de quarantainemaatregelen voor Martinique en Guadeloupe te verlengen. Air Belgium plant nu een herstart vanaf 15 juli.

Volgende week plande Air Belgium haar eerste vlucht vanuit Charleroi richting Franse Antillen terug te laten opstijgen. Omdat de Franse autoriteiten nu beslist hebben om de quarantainemaatregelen van 7 of 14 dagen te verlengen tot en met 10 juli, moet Air Belgium de herstart uitstellen naar de week van 15 juli.

“Zelfs als Air Belgium niet verantwoordelijk is voor deze situatie, noch voor het gebrek aan duidelijkheid en consistentie van de Franse leiders, zijn we uiteraard zeer teleurgesteld met de genomen beslissingen en hun gevolgen ten opzichte van onze passagiers. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak. Al onze passagiers met een vlucht gepland tussen woensdag 24 juni en zaterdag 11 juli zullen individueel en persoonlijk gecontacteerd worden door onze verkoopafdeling in volgorde van prioriteit, volgens vertrekdata,” klinkt het bij Air Belgium.