Eerste A330 komt aan in Oostende voor storage

Op de luchthaven van Oostende is gisterenavond een eerste A330 geland voor opslag voor onbekende termijn. Het gaat om een nieuw toestel van het Portugese HiFly dat nu in Oostende geparkeerd wordt. Dat is een nieuwe dienst die Sabena Aerospace en NSAC aanbieden.

Gisterenavond bij zonsondergang landde een witte A330-300 op de luchthaven van Oostende. Daar zal het toestel voor onbekende termijn geparkeerd worden. Het toestel is een 6 jaar oude A330 afkomstig van Singapore Airlines en is bestemd voor het Portugese HiFly. Het toestel werd begin deze maand overgevlogen vanuit Singapore naar Frankfurt en maakte gisterenavond een 2 uur en half durende vlucht om uiteindelijk in Oostende te landen.

Landing in Oostende. Foto door: Michel Vandaele

North Sea Aviation Center (NSAC) biedt samen met Sabena Aerospace een pakket aan voor bedrijven die hun vliegtuigen voor langere termijn willen parkeren. Op de luchthaven van Oostende zullen die toestellen dan voor onbepaalde tijd kunnen worden gestockeerd en gebeurt het nodige onderhoud om de toestellen vliegwaardig te houden door Sabena Aerospace.

De A330 zal geparkeerd worden op apron 2. Hoelang het toestel er gaat blijven is momenteel niet bekend.