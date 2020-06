Wizz Air schrapt nieuwe Brussel-route, enkel nog vanuit Charleroi

Wizz Air zet haar eerste route vanuit Brussels Airport naar Boedapest, die ze deze maand startte, (voorlopig) terug stop. De maatschappij zal enkel nog tussen Charleroi en Boedapest vliegen.

Wizz Air startte in de eerste week van juni haar nieuwe route op tussen Boedapest en Brussels Airport. De maatschappij was al actief op Charleroi maar richtte zich nu ook op Brussel. De vluchten waren in september vorig jaar aangekondigd maar de crisis zorgde er wel voor dat de dagelijkse vlucht werd ingeruild voor een frequentie van 4 tot 6 vluchten per week.

Vanaf 30 juni houdt de maatschappij het echter al voor bekeken. De maatschappij trekt zich voorlopig terug op Brussels Airport en zal de route naar Boedapest enkel nog maar vanuit Charleroi aanbieden. Daarbij wordt de avondvlucht ingeruild voor een ochtendvlucht.

Daarmee wordt Brussels Airlines voorlopig terug de enige actieve maatschappij op de route Brussel-Boedapest, die ze afgelopen maandag terug opstartte. Deze zomer start LOT wel nog met vluchten op deze route waardoor er terug 2 concurrenten actief zullen zijn.