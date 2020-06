Norwegian herstart deze zomer al verschillende Europese vluchten

Opvallend nieuws: Norwegian zal deze zomer al enkele Europese vluchten heropstarten en dus niet wachten tot volgend jaar. In april plande ze met grote waarschijnlijkheid pas een Europese heropstart vanaf april 2021. Het meest optimistische plan voorzag een heropstart in het derde kwartaal van dit jaar.

Ook Norwegian lijkt het herstel van de Europese luchtvaart nu optimistischer te zien. De maatschappij maakte in april nog bekend pas te rekenen op een herstart in april 2021, maar dat doet ze nu al vanaf juli. Er komen daarbij vluchten vanuit Londen Gatwick en Edinburgh en naar een resem andere Zuid-Europese bestemmingen.

Vanuit Londen Gatwick komen er 7 vluchten per week naar Oslo en naar Kopenhagen 6 vluchten per week. Vanuit het Schotse Edinburgh komen er naar Oslo en Kopenhagen 2 vluchten per week.

Norwegian heeft nu maar 8 vliegtuigen in gebruik voor binnenlandse vluchten. Er worden nu nog eens 12 vliegtuigen geactiveerd om vanuit Scandinaviƫ naar verschillende populaire Europese bestemmingen te vliegen in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland.

In totaal gaat het om 76 routes in Europa voor de maand juli.