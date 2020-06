Regering keurt lening goed aan Aviapartner van maximaal 25 miljoen euro

Aviapartner kan rekenen op steun van de Belgische overheid. Dat heeft de ministerraad goedgekeurd. Nu Swissport failliet is en Aviapartner als enige afhandelaar van passagiersvliegtuigen in Brussel overblijft, kan België niet het risico lopen dat ook dat bedrijf de boeken neerlegt.

Hoewel zowel Swissport als Aviapartner enkele weken geleden al bij de overheid kwamen aankloppen voor overheidssteun, werd er toen vanuit politieke hoek geen hulp geboden om de bedrijven te redden. Nu Swissport vorige week het faillissement aankondigde, blijft Aviapartner als enige afhandelaar van passagiersvliegtuigen op Brussels Airport over. Om te beletten dat ook dat bedrijf overkop gaat, en er geen afhandelaar in Brussel meer overblijft, komt de overheid nu met geld over de brug om Aviapartner te steunen.

De Belgische overheid gaat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een converteerbare lening van maximaal 25 miljoen euro aan Aviapartner beschikbaar stellen en dit voor een duurtijd van 6 jaar. De lening moet binnen die 6 jaar worden terugbetaald, zo niet kan de overheid in ruil voor haar geld aandelen van het bedrijf bekomen.

Dat Swissport niet kon rekenen op broodnodige financiële steun, maar Aviapartner nu wel geld krijgt, laat een wrange nasmaak achter bij de bijna 1.500 personeelsleden van Swissport die hun baan verloren. Omdat een luchthaven zonder afhandeling niet operationeel kan zijn, is de politiek nu wakker geschoten om een ‘strategisch belangrijk’ bedrijf te redden.

Foto: Brussels Airport