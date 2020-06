Einde voor IAG-dochter Level Europe

Een lowcostdochter van IAG heeft het faillissement aangevraagd. Alle operaties worden met onmiddellijke ingang gestopt. Daardoor staan opnieuw 240 luchtvaartmedewerkers in Wenen en Amsterdam op straat.

De lowcostmaatschappij Level Europe van IAG, moederbedrijf van British Airways en Iberia, vraagt het faillissement aan. Level voert vluchten uit vanuit basissen in Wenen, Amsterdam, Barcelona en Parijs ORY en Level Europe is verantwoordelijk voor de basissen in Amsterdam en Wenen. De maatschappij is het zoveelste slachtoffer geworden van de crisis.

Het Oostenrijkse Level zag het levenslicht in 2017 en het zich in 2018 vestigde op de luchthaven van Wenen. Nadien baseerde ze ook vliegtuigen in Amsterdam. In totaal stelt Level Europe in Oostenrijk een 200-tal en in Amsterdam een 40-tal mensen te werk.