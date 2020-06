Defensie vermindert vlieguren NH-90 TTH en haalt B-Hunter vervroegd uit vloot

Defensie gaat het aantal jaarlijkse vlieguren met de NH-90 TTH’s sterk verminderen en de UAV B-Hunter vervroegd uit de vloot halen. De toestellen zijn te duur en er dringen zich dure upgrades op.

De NH-90 TTH’s, die gebruikt worden voor het transport van troepen en materiaal over land, zijn te duur om te opereren en door gebrek aan ondersteuning en dure upgrades die zich aandringen wordt het aantal vlieguren van de heli’s fors teruggeschroefd. De NFH (Nato Frigate Helicopter)-versie die aan de Belgische kust wordt gebruikt bij de marine en voor reddingsopdrachten blijft wel zoals gepland alle operaties uitvoeren.

Foto door: Mil.be

De UAV van Defensie, de B-Hunter, wordt ook vervroegd uitgefaseerd. Het toestel is te beperkt beschikbaar en voldoet niet meer aan de vereisten voor hedendaagse operaties. In 2023 wordt een nieuwe UAV, de MQ-9B SkyGuardian, in gebruik genomen.

Foto: Mil.be