Morgenochtend stijgt eerste lijnvlucht van TUI fly terug op

Morgenochtend vertrekt de eerste vlucht van TUI fly sinds de stopzetting van de operaties in maart. Het gaat om een vlucht naar Dubrovnik, één van de twee bestemmingen waarnaar TUI fly deze maand vliegt.

Sinds 23 maart voert TUI fly geen lijnvluchten meer uit vanuit België, maar vanaf morgen komt daar verandering in. De maatschappij lanceert in juni 2 bestemmingen met vertrek vanuit Brussel: Dubrovnik en Faro. Oorspronkelijk zouden ook Tirana en Pristina in juni worden opgestart, maar dat is uitgesteld naar juli.

Morgenochtend staat om 06:05 de eerste vlucht naar Dubrovnik op de planning. Die vlucht staat momenteel gepland met de B737-700 met registratie OO-JAL, een toestel dat door de schorsing al sinds einde maart aan de grond staat.

Deze maand komen er 3 vluchten naar Dubrovnik. Naar Faro zullen er 5 vluchten worden uitgevoerd waarvan de eerste gepland staat voor nu zondag.