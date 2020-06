Nieuwe afhandelaar op Brussels Airport: wie is Alyzia?

Als alles goed gaat start het Franse Alyzia vanaf juli als de tweede grondafhandelaar voor passagiersvluchten op Brussels Airport. Het bedrijf krijg een tijdelijke licentie voor een periode van 6 maanden. Ondertussen werkt Brussels Airport een tender uit voor een tweede afhandelaar die dan de komende jaren actief mag zijn in Brussel. Het bedrijf is een middelgrote speler in Frankrijk, maar is daarbuiten onbekend.

Alyzia is een Frans bedrijf dat in 1948 werd opgericht (niet onder de huidige naam) en sinds 1980 deels, en nadien volledig, beheerd wordt door Aéroports de Paris (ADP). Dat bedrijf is de eigenaar en uitbater van de Parijse luchthavens CDG, ORY en Le Bourget. In 2011 verkoopt ADP 80 procent van haar aandelen in Alyzia aan Groupe 3S, een bedrijf dat diensten aanbiedt aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zoals grondafhandeling, de-icing en het verwijderen van sneeuw op luchthavens. In 2012 wordt Groupe 3S de volledige eigenaar.

Alyzia is een puur Frans bedrijf en is momenteel enkel nog maar actief in Frankrijk. Het is een middelgrote speler en heeft vestigingen op 8 Franse luchthavens: Parijs CDG, Parijs ORY, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille en Lyon. Alyzia beheert ook 3 lounges op de Parijse luchthavens.

Foto door: Alyzia

Het bedrijf handelt jaarlijks zo’n 15 miljoen passagiers af en stelt in Frankrijk zo’n 5.000 mensen te werk. In het portfolio van het bedrijf zitten een 80-tal luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook een groot aantal luchtvaartmaatschappijen dat in Brussel actief is. Het gaat dan om bijvoorbeeld ANA, Etihad, SAS en Turkish Airlines, maar de lijst is nog veel langer.

Momenteel worden alle passagiersvluchten op Brussels Airport op het tarmac afgehandeld door Aviapartner en doet Brussels Airlines check-in en boarding voor zichzelf en maatschappijen van de Lufthansa Group. Voor zichzelf deed ze dat trouwens daarvoor ook al. Alyzia gaat nu met luchtvaartmaatschappijen praten over nieuwe afhandelingscontracten. Binnen enkele maanden moet het dan bekend zijn wie de vaste tweede afhandelaar op Brussels Airport wordt.