Vanaf deze week 4 bestemmingen erbij voor Brussels Airlines

Vandaag begint de volgende fase van de heropstart bij Brussels Airlines. Er komen deze week 4 bestemmingen bij, al is dat minder dan oorspronkelijk voorzien. Ook de langeafstandsvluchten worden, met uitzondering van een enkele Banjul vandaag, pas in juli heropgestart.

Week 2 van de heropstart van de vluchten van Brussels Airlines is vandaag begonnen. Er komen aan het beperkt routenetwerk nu 4 reguliere bestemmingen bij: Genève, Londen Heathrow, Milaan Malpensa en Dubrovnik. Dat is minder dan oorspronkelijk gepland want de lancering van de vluchten naar Lyon, Hurghada, Parijs, Tel Aviv en Yerevan wordt door allerlei redenen en reisrestricties uitgesteld tot juli.

Ook het langeafstandsnetwerk herneemt zich deze week nog niet met reguliere lijndiensten. Vandaag wordt er wel een lijnvlucht naar Banjul uitgevoerd, maar de volgende vlucht is pas voorzien voor juli. Dakar, dat normaal in combinatie zou worden gevlogen met Banjul, wordt ook dan pas opgestart. Ook de vluchten naar Kinshasa zijn verplaatst naar juli.