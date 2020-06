Na 16 jaar krijgt België opnieuw een verbinding met Mauritius

Half december start Air Belgium met een nieuwe verbinding: Brussel – Mauritius. De laatste lijnvlucht dateert al van 2004 toen Air Mauritius de route na jarenlange dienst stopzette. België wordt vanaf december het enige land van de Benelux met vluchten naar Mauritius.

In april 2004 zette Air Mauritius haar route tussen Port Louis en Brussel stop. De seizoensgebonden route werd voor het eerst gevlogen in juli 1994, toen Air Mauritius de route opstartte. Sindsdien is Air Mauritius zich gaan focussen op grotere Europese hubs en momenteel vliegt ze in Europa naar Londen, Parijs en Genève.

Het toerisme in Mauritius is de voorbije 10 jaar licht gegroeid van ongeveer een miljoen toeristen per jaar naar 1,4 miljoen nu. De belangrijkste markten zijn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, La Réunion en Duitsland.

Verschillende Europese maatschappijen voeren dan ook (seizoensgebonden) vluchten uit naar het toeristische eiland. Zo vliegt het Spaanse Evelop naar Mauritius vanuit Madrid, Alitalia vanuit Rome, Edelweiss vanuit Zürich, Condor en Eurowings vanuit Frankfurt, Corsair vanuit Parijs ORY en TUI en British Airways vanuit Londen Gatwick.

Vanuit de Benelux is momenteel geen enkele maatschappij actief naar Mauritius. Air Mauritius en KLM werkten sinds 2017 samen om de route uit te baten waarbij Air Mauritius in de zomer naar Amsterdam vloog en KLM in de winter naar Mauritius. De route werd vorig jaar echter stopgezet wegens moeilijke marktomstandigheden.

De concurrentie is groot en de prijzen staan onder druk. Zowel Turkish Airlines als Emirates vliegen naar het eiland. Turkish Airlines bijna elke dag van de week en Emirates dagelijks met dubbele vluchten en dat met de grote A380’s.