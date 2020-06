Lufthansa en Turkish trekken stekker uit Duitse SunExpress

Lufthansa en Turkish Airlines trekken de stekker uit hun Duitse dochtermaatschappij SunExpress. De Turkse afdeling blijft wel bestaan en zal net zoals Eurowings een deel van de routes overnemen. De stopzetting treft 1.200 personeelsleden in Duitsland.

Het Duitse SunExpress houdt op te bestaan en hevelt de bestaande routes over naar andere maatschappij zoals SunExpress in Turkije en Eurowings. Dat hebben Lufthansa en Turkish Airlines, die de maatschappij in een joint-venture uitbaten, beslist.

Het Duitse SunExpress was vooral actief op routes vanuit Duitsland naar typische vakantiebestemmingen in het Middellandse Zeegebied. De maatschappij voerde ook enkele langeafstandsvluchten uit voor Eurowings met personeel van Sunexpress maar met vliegtuigen in de kleuren van Eurowings. Daarvoor gebruikte ze 7 A330’s.

Die langeafstandsvluchten waren al in review door het ‘Ocean’-project van Lufthansa waarbij er een nieuwe structuur op poten wordt gezet voor de vakantievluchten van de Lufthansa Group. Ook Brussels Airlines heeft enkele A330’s in dienst voor Eurowings. Wat de gevolgen van dat project gaan zijn voor Brussels Airlines valt nog af te wachten.

De korte – en middellangeafstandsvluchten zouden niet geannuleerd worden maar worden overgeheveld naar andere dochtermaatschappijen zoals het Turkse SunExpress en Eurowings. Voor de reizigers zouden de gevolgen van de stopzetting dan ook eerder beperkt zijn. De stopzetting heeft wel grote gevolgen voor de 1.200 werknemers die actief waren in de Duitse afdeling.