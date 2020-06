Overzicht vliegschema TUI fly zomer 2020

Routesonline heeft een overzicht gemaakt van het netwerk van het Belgische TUI fly deze zomer en de frequenties naar elke bestemming. Uiteraard is het netwerk onder voorbehoud van verschillende reisbeperkingen. Vooral de vluchten naar vakantiebestemmingen buiten de Schengen- en EU-zone zijn nog een vraagteken.

Antwerp – Alicante eff 12JUL20 2 weekly (3 weekly from 21JUL20)

Antwerp – Corvera eff 11JUL20 2 weekly

Antwerp – Ibiza eff 10JUL20 2 weekly

Antwerp – Malaga eff 11JUL20 2 weekly (3 weekly from 21JUL20)

Antwerp – Palma Mallorca eff 12JUL20 2 weekly

Antwerp – Split eff 10JUL20 2 weekly

Brussels – Agadir eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Ajaccio – Bastia – Brussels 1 weekly

Brussels – Alicante eff 01JUL20 8 weekly (9 weekly from 25JUL20)

Brussels – Almeria eff 11JUL20 2 weekly

Brussels – Antalya eff 08JUL20 3 weekly 737/767/787 (up to 6 weekly until 18JUL20)

Brussels – Athens eff 03JUL20 2 weekly

Brussels – Boa Vista – Ilha do Sal – Brussels eff 18JUL20 2 weekly

Brussels – Bodrum eff 10JUL20 3 weekly

Brussels – Bourgas eff 11JUL20 2 weekly

Brussels – Brindisi – Lamezia Terme – Brussels eff 04JUL20 2 weekly

Brussels – Catania – Olbia – Brussels eff 01JUL20 2 weekly

Brussels – Chania eff 07JUL20 2 weekly

Brussels – Corfu eff 06JUL20 1 weekly

Brussels – Dalaman eff 19JUL20 2 weekly

Brussels – Djerba eff 11JUL20 2 weekly

Brussels – Dubrovnik eff 24JUN20 2 weekly

Brussels – Enfidha eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Eskisehir eff 25JUN20 2 weekly

Brussels – Faro eff 21JUN20 3 weekly

Brussels – Funchal eff 03JUL20 2 weekly

Brussels – Girona eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Gran Canaria/Las Palmas eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Hurghada eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Ibiza eff 02JUL20 3 weekly

Brussels – Irakleion eff 01JUL20 3 weekly (4 weekly from 30JUL20)

Brussels – Izmir eff 08JUL20 2 weekly

Brussels – Jerez de la Frontera eff 19JUL20 2 weekly

Brussels – Kayseri eff 03JUL20 2 weekly (until 13JUL20)

Brussels – Kos eff 03JUL20 1 weekly (3 weekly from 21JUL20)

Brussels – Lanzarote – Fuerteventura – Brussels eff 04JUL20 2 weekly

Brussels – Mahon eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Malaga eff 01JUL20 7 weekly

Brussels – Marrakech eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Marsa Alam eff 17JUL20 1 weekly

Brussels – Mykonos – Kos – Brussels eff 05JUL20 1 weekly

Brussels – Nador eff 20JUL20 2 weekly

Brussels – Oujda eff 18JUL20 1 weekly

Brussels – Palermo eff 03JUL20 2 weekly

Brussels – Palma Mallorca eff 01JUL20 3 weekly (4 weekly from 17JUL20, 5 from 26JUL20)

Brussels – Paphos eff 05JUL20 2 weekly

Brussels – Patrai – Corfu eff 03JUL20 2 weekly

Brussels – Ponta Delgada eff 17JUL20 2 weekly

Brussels – Prishtina eff 01JUL20 3 weekly

Brussels – Reus eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Rhodes eff 04JUL20 3 weekly (4 weekly from 24JUL20)

Brussels – Sharm el Sheikh eff 12JUL20 2 weekly

Brussels – Tangier eff 19JUL20 2 weekly

Brussels – Tenerife South eff 02JUL20 3 weekly 737/767/787

Brussels – Thessaloniki eff 03JUL20 2 weekly

Brussels – Thira – Chania eff 05JUL20 1 weekly

Brussels – Tirana eff 02JUL20 3 weekly (5 weekly from 27JUL20)

Brussels – Tivat eff 10JUL20 2 weekly

Brussels – Valencia eff 10JUL20 2 weekly

Brussels – Varna eff 11JUL20 2 weekly

Brussels – Zakynthos eff 10JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Algiers eff 09JUL20 3 weekly

Brussels South Charleroi – Alicante eff 03JUL20 3 flights 03JUL20 – 07JUL20, followed by 2 weekly from 22JUL20

Brussels South Charleroi – Constantine eff 08JUL20 1 weekly

Brussels South Charleroi – Corvera eff 03JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Enfidha – Djerba – Brussels South Charleroi eff 08JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Malaga eff 03JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Nador eff 13JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Oran eff 08JUL20 3 weekly

Brussels South Charleroi – Oujda eff 14JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Rabat eff 11JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Tangier eff 11JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Toulon eff 03JUL20 2 weekly

Brussels South Charleroi – Tunis eff 09JUL20 2 weekly

Liege – Alicante – Malaga – Liege eff 17JUL20 2 weekly

Liege – Irakleion – Rhodes – Liege eff 19JUL20 2 weekly

Liege – Kayseri eff 17JUL20 1 weekly

Liege – Oujda eff 23JUL20 1 weekly

Liege – Palma Mallorca eff 19JUL20 2 weekly

Liege – Tangier eff 21JUL20 1 weekly

Liege – Tenerife South – Gran Canaria/Las Palmas – Liege eff 18JUL20 2 weekly

Liege – Tetouan eff 18JUL20 2 weekly

Lille – Lanzarote – Tenerife South – Lille eff 12JUL20 1 weekly

Lille – Malaga eff 08JUL20 1 weekly (2 weekly from 18JUL20)

Lille – Corfu eff 14JUL20 1 weekly

Lille – Irakleion eff 02JUL20 1 weekly

Lille – Kos – Rhodes – Lille eff 04JUL20 1 weekly

Lille – Marrakech eff 14JUL20 2 weekly

Lille – Olbia – Palermo – Lille eff 03JUL20 1 weekly

Lille – Palma Mallorca eff 05JUL20 1 weekly

Lille – Tenerife South – Fuerteventura eff 10JUL20 1 weekly

Ostend – Alicante eff 04JUL20 2 weekly (4 weekly from 17JUL20)

Ostend – Corfu eff 19JUL20 2 weekly

Ostend – Eskisehir eff 06JUL20 2 weekly

Ostend – Gran Canaria/Las Palmas eff 19JUL20 1 weekly

Ostend – Ibiza eff 17JUL20 2 weekly

Ostend – Irakleion – Chania – Ostend eff 17JUL20 2 weekly

Ostend – Malaga eff 04JUL20 2 weekly (3 weekly from 20JUL20)

Ostend – Palma Mallorca eff 03JUL20 2 weekly (3 weekly from 21JUL20)

Ostend – Sharm el Sheikh – Hurghada – Ostend eff 18JUL20 2 weekly

Ostend – Tenerife South eff 06JUL20 1 weekly (2 weekly from 19JUL20)

Ostend – Tenerife South – Gran Canaria/Las Palmas – Ostend eff 05JUL20 2 weekly (1 weekly from 19JUL20)