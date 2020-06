Vakbonden en directie landen met akkoord bij Brussels Airlines

Na weken van onderhandelen is er een akkoord met de vakbonden bij Brussels Airlines. De precieze details van de principeakkoorden zijn nog niet medegedeeld. Het bedrijf wil met enkele honderden banen inkrimpen en wil ook de kostenstructuur van de maatschappij gezonder maken.

Na wekenlang onderhandelen, dat vooral bij de piloten niet altijd even vlot liep, is er een akkoord tussen de bonden en de directie van Brussels Airlines. Het gaat dan onder andere om nieuwe arbeidsomstandigheden en lonen bij zowel het grondpersoneel als de bemanningen alsook de plannen hoe het bedrijf zal inkrimpen. De initiële plannen gingen uit van 800 voltijdse banen minder, maar dat cijfer zal in realiteit nu lager liggen door allerlei regelingen van deeltijdse tewerkstelling en vrijwillig vertrek.

Een sociaal akkoord is belangrijk om steun van zowel Lufthansa als de Belgische overheid los te krijgen. Nu is het wachten op de stemming van de aandeelhouders morgen bij Lufthansa over het reddingspakket van de Duitse overheid ter waarde van 9 miljard euro. Officieel is het nog niet zeker of dat pakket wordt goedgekeurd. Een akkoord over de Belgische steun aan Brussels Airlines valt zeker niet voor de stemming van morgen te verwachten, die de situatie serieus kan bemoeilijken bij een negatieve uitkomst.

Een akkoord waarbij alle afdelingen van het bedrijf loon inleveren en/of productiviteit verhogen is belangrijk om de kostenstructuur van de maatschappij te verbeteren. Door de crisis wordt bijna bij alle maatschappijen bespaard en gesneden in de kosten, waardoor het ook bij Brussels Airlines belangrijk is om goedkoper te kunnen werken om zo opgewassen te zijn tegen de concurrentie.