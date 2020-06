Langzame en moeilijke opstart voor Alyzia in Brussel

De opstart bij de nieuwe grondafhandelaar Alyzia zal zeer langzaam verlopen. Het probleem is dat er de komende weken en maanden minder luchtvaartmaatschappijen in Brussel actief gaan zijn en dat sommige van de maatschappijen die al naar Brussel vliegen al een contract van enkele maanden bij Aviapartner hebben afgesloten. Het Franse bedrijf zal alleszins meestrijden voor de definitieve licentie.

Als alles goed gaat hoopt Alyzia om vanaf begin juli passagiersvluchten te mogen afhandelen op Brussels Airport. De Belgische luchtvaartautoriteiten moeten daar groen licht voor geven, maar dat gaat niet zozeer een probleem zijn. De moeilijkste taak zal zijn om contracten af te sluiten met luchtvaartmaatschappijen. Het feit dat het bedrijf maar een tijdelijke licentie voor 6 maanden krijgt, zal het er niet gemakkelijker op maken.

Luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussels Airport hebben vaak al een contract afgesloten met Aviapartner, dat momenteel als enige passagiersvluchten mag afhandelen. Die contracten kunnen meestal niet willekeurig worden stopgezet, maar zijn vaak voor een langere termijn van minstens enkele maanden. Het wordt voor de Fransen dus geen gemakkelijke taak om nieuwe klanten te werven. Het voordeel is wel dat nog veel luchtvaartmaatschappijen moeten opstarten op Brussel.

Een ander struikelblok is dan weer dat Alyza momenteel maar voor 6 maanden zeker is dat ze in Brussel mag blijven. Een tender voor een definitieve licentie moet bepalen wie vanaf volgend jaar voor bijna 5 jaar de afhandeling mag doen. Maatschappijen weten dus niet zeker wanneer ze een contract afsluiten met de nieuwe afhandelaar, hoelang ze bij die afhandelaar gaan kunnen blijven.

De Fransen hebben logischerwijze het plan om mee te dingen voor de definitieve licentie, maar Alyzia gaat daar niet alleen voor zijn. Ook afhandelaar Dnata, dat momenteel enkel actief is in Brussel voor de afhandeling van vrachtvluchten, zou ook z’n zinnen hebben gezet op de plannen om volgend jaar actief te willen worden langs de passagierszijde.