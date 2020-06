Win een exemplaar van het gloednieuwe boek ‘Chasing Clouds’

Air-to-air-fotograaf Giel Sweertvaegher heeft z’n eerste boek gepubliceerd. Daarin staan 79 van zijn prachtige foto’s gepubliceerd over 120 pagina’s en voorzien met de nodige uitleg. We geven samen met Giel en Flightlevel één exemplaar weg aan onze bezoekers. Wil je meedoen? Vul dan onderstaand formulier in en dan maak jij kans om ‘Chasing Clouds’ binnenkort in je brievenbus te zien verschijnen.

De wedstrijd loopt t.e.m. zondag 5 juli 23:59. Er wordt door de computer een willekeurig persoon getrokken uit de inzendingen die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord.

