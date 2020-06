Na een periode van afwezigheid door welbekende redenen is Qatar Airways opnieuw neergestreken in Brussel met passagiersvluchten.

Sinds vandaag vliegt Qatar Airways terug op Brussel met passagiers. De laatste vluchten dateren van eind mei. QR193 zou omstreeks 13u40 lokale tijd geland moeten zijn en zal een tweetal uurtjes later om 15u25 terug vertrekken. Momenteel staan er een 4-tal vluchten per week gepland en dit wordt opgetrokken naar 5 in juli en 6 in augustus.

Qatar Airways is in tussentijd blijven vliegen op Brussel maar dit waren vrachtvluchten. Veel van deze vluchten werden uitgevoerd door passagierstoestellen zoals de Boeing 777-300ER en Boeing 787-800.