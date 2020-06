Nieuw seizoen van Luchthaven 24/7 op komst

Vanaf vandaag starten op Brussels Airport de opnames voor een tweede seizoen van Luchthaven 24/7. De reality-reeks gunt een unieke blik achter de schermen van onze nationale luchthaven en volgt de gepassioneerde medewerkers die 24 uur op 7 klaarstaan. Het is van 2015 geleden dat het eerste seizoen van Luchthaven 24/7 werd uitgezonden.

In het nieuwe seizoen willen de makers vooral de heropstart van de activiteiten op de luchthaven gedurende 1 jaar in beeld brengen. Daarom zullen de opnames verspreid worden over verschillende kortere periodes beginnende vanaf vandaag dus. Dit belooft een boeiende reeks te worden die de impact van de coronacrisis duidelijk in beeld zal brengen op de luchthavenoperaties.

De reeks is gepland om in september 2021 te worden uitgezonden op de zender één.