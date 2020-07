Europees vliegverkeer op 36 procent van niveau 2019

Vorige week werden er in het Eurocontrol-netwerk 90.549 vluchten uitgevoerd. Dat komt neer op 36,6 procent van het totaal aantal vluchten voor dezelfde periode in 2019.

Gemiddeld worden er in het netwerk van Eurocontrol nu dagelijks zo’n 12-14.000 vluchten per dag uitgevoerd. Dat komt neer op ongeveer een derde van het niveau van in 2019.

De grootste luchtvaartmaatschappijen waren vorige week Ryanair, Turkish Airlines, Wizz Air, Lufthansa en Air France. Ryanair neemt daarbij met zo’n 1.200 vluchten om en bij de 10 procent van het totaal aantal vluchten van het netwerk voor rekening.