Plannen van Nederlandse staatssteun aan KLM goedgekeurd door Europese Commissie

In een persbericht dat vandaag gepubliceerd werd, laat de Europese Commissie weten dat het de Nederlandse staatssteun aan KLM goedgekeurd heeft. Het totale pakket staatssteun bedraagt 3,4 miljard euro. KLM kampt net zoals vele andere Europese luchtvaartmaatschappijen met financiële moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis en vroeg daarom ook financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid.

De staatssteun aan KLM omvat twee onderdelen: een achtergestelde lening van de Nederlandse overheid en een staatsgarantie op leningen, uitgegeven door een bankenconsortium.

De staatsgarantie voldoet aan de voorwaarden uit het wettelijk kader dat de Europese Commissie aangenomen heeft om ondernemingen door de coronacrisis te helpen. Door onder andere het feit dat de staatsgarantie in tijd oploopt en de vaststelling dat deze niet meer dan 2,4 miljard euro zal bedragen, is de Europese Commissie van oordeel dat het wettelijk kader niet geschonden is. Verder zijn er ook de nodige garantiemechanismes ingebouwd om te verzekeren dat KLM, op termijn, deze staatsgarantie zal terugbetalen.

Naast de staatsgarantie voldoet ook de achtergestelde lening aan de voorwaarden uit het tijdelijk wettelijk kader doordat deze in tijd beperkt is en ook oploopt in de tijd oploopt.