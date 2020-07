Microsoft komt op 18 augustus met gloednieuwe Flight Simulator

Op 18 augustus brengt Microsoft na 14 jaar terug een nieuwe Flight Simulator op de markt. De simulator is volledig vanaf nul opnieuw opgebouwd en moet vooral visueel zeer sterk scoren met nieuwe technologieën.

Na het uitbrengen van Flight Simulator X in 2006 is de nieuwe Microsoft Flight Simulator de nieuwste en sindsdien eerste sim van Microsoft. Het Amerikaanse softwarebedrijf brengt al sinds 1979 immens populaire flight simulators uit.

Na de laatste uitgave in 2006 bleef het echter lange tijd stil. Het was Lockheed Martin dat met Microsoft een commerciële licentie onderhandelde en op de fundamenten van Flight Simulator X de simulator omvormde tot het populaire Prepar3D. Ook X-Plane is een populair simplatform geworden.

Met de nieuwe Flight Simulator wil Microsoft echter opnieuw doorbreken in de flight simulator gemeenschap. Vooral visueel lijken de video’s en screenshots nu al verbluffend.

Dankzij Microsoft Azure Technology wil het bedrijf een uiterst realistisch uitziende sim op de markt brengen. Daarbij wordt de omgeving wereldwijd realistisch weergegeven door driedimensionale gebouwen en omgevingen te creëren op basis van data van Bing Maps, en die voor een deel ‘live’ worden gegenereerd terwijl je over het landschap vliegt. Ook het weer moet stukken realistischer worden en meer invloed hebben op het vliegen alsook de aerodynamica zelf. Dat aerodynamisch model liet bij vorige versies wat teleurstellen.

Er komen drie versies: standaard, deluxe en premium. De deluxe – en premiumversie hebben meer gemodelleerde standaardvliegtuigen en hebben elk 5 meer uitgewerkte luchthavens. De standaardversie is vanaf 18 augustus te koop voor 59,99 Amerikaanse dollar.