Morgen hervat Air Belgium haar lijnvluchten

Binnen minder dan 24 uur vertrekt op de luchthaven van Charleroi terug een lijnvlucht van Air Belgium. De maatschappij herstart haar route naar Guadeloupe en Martinique. Er zijn wel nog speciale maatregelen van kracht voor reizigers naar deze bestemmingen.

Morgen vertrekt om 10:45 terug de eerste Air Belgium-vlucht vanaf Charleroi naar Fort-de-France in Martinique en Pointe-à-Pitre in Guadeloupe. Het is de eerste lijnvlucht na de stopzetting in maart en de route zal deze zomer twee keer per week worden uitgevoerd.

Wel gelden er nog enkele specifieke regels voor reizigers naar Martinique en Guadeloupe. Passagiers zullen voor het instappen een negatieve COVID-19-test moeten kunnen voorleggen van maximaal 72 uur oud. Zo niet mogen de passagiers niet aan boord. Ook ginder bij aankomst zal er een verplichte tweede test worden uitgevoerd.

Het huidige vliegschema met 2 vluchten per week loopt tot 5 september. Vanaf 31 oktober worden de vluchten dan herstart en vanaf 20 november zullen de twee steden rechtstreeks worden aangevlogen en niet meer als triangulaire vlucht zoals nu het geval is.