Schuldeisers gaan akkoord met reddingsplan South African Airways

Schuldeisers van South African Airways hebben hun goedkeuring gegeven voor een reddingsplan voor de Afrikaanse maatschappij. Daarbij zal de maatschappij fors inkrimpen en vele banen schrappen. Nu moet er nog wel minstens 596 miljoen dollar worden gevonden om het bedrijf te redden.

Het failliete South African Airways wordt mogelijk gered. Door de goedkeuring van een reddingsplan door de schuldeisers wordt het opnieuw mogelijk om de maatschappij middels een herstructurering overeind te houden.

Het reddingsplan voorziet dat South African fors kleiner wordt en dat zo’n 80 procent van het personeel (4.600 in totaal) ontslagen wordt of het bedrijf zal verlaten. De vloot zal ook fors inkrimpen en er wordt gesproken over een vloot van een tiental vliegtuigen waaronder enkele A319/320’s en de nieuwe A350’s.

Nu moet er geld gezocht worden om het bedrijf met het herstructureringsplan te redden. Het is nog onduidelijk vanwaar dat geld precies zal moeten komen.