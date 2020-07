Ongeveer 40 procent vroegere Swissport-klanten kiest voor Alyzia

Sinds begin deze maand is de nieuwe tijdelijke afhandelaar Alyzia actief op Brussels Airport. Door het faillissement van de grootste afhandelaar in Brussel moesten vele maatschappijen op zoek naar een nieuwe afhandelaar. Van de Swissport-luchtvaartmaatschappijen die al zijn teruggekeerd naar Brussel kiest momenteel ongeveer 40 procent voor Alyzia en 60 procent voor Aviapartner.

Swissport was qua aantal dagelijks afgehandelde vluchten de grootste afhandelaar op Brussels Airport. Doordat Swissport in juni het faillissement aanvroeg, moest een groot aantal luchtvaartmaatschappijen dus op zoek naar een nieuwe afhandelaar. Vooral voor diegene die hun vluchten al herstart hadden naar Brussel was er niet veel keuze.

Tijdens de laatste twee weken van juni was Aviapartner de enige afhandelaar in Brussel en hadden maatschappijen die toen al naar Brussel vlogen of wilden vliegen eigenlijk geen andere keuze dan een contract met Aviapartner af te sluiten. De contracten die toen werden afgesloten waren in principe voor een periode van minstens 6 maanden of langer. Naargelang het onderhandelde contract kunnen maatschappijen na de eerste 6 maanden opnieuw een afhandelaar kiezen. Tegen dan moet ook bekend zijn wie vanaf volgend jaar de ‘vaste’ afhandelaar wordt voor de resterende 5 jaar.

Foto door: Brussels Airport

Doordat Alyzia pas begin deze maand is kunnen opstarten, konden zij de meeste maatschappijen die in juni al naar Brussel vlogen uiteraard niet meer naar hen lokken. Toch is Alyzia er momenteel al in geslaagd enkele voormalige Swissport-klanten binnen te rijven. Het gaat dan om maatschappijen zoals Air Arabia, United, Icelandair, Emirates, Alitalia, LOT, Air Malta, TAROM en Corendon. Ongeveer 40 procent van de voormalige Swissport-klanten die al zijn teruggekeerd, werkt nu samen met Alyzia.

De andere maatschappijen waaronder Finnair, Hainan, Air Canada, Blue Air, Bulgaria Air, Croatia Airlines, MEA, Tunisair, EgyptAir en Qatar Airways zijn overgestapt naar Aviapartner. Ook de grootste maatschappij Brussels Airlines en de Lufthansa Group-airlines Lufthansa, Austrian en SWISS worden nu afgehandeld door Aviapartner. De passagiersafhandeling zoals check-in en boarding wordt door personeel van Brussels Airlines gedaan.