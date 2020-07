Europees vliegverkeer nu op 40 procent van niveau 2019

Het Europees vliegverkeer ligt nu op bijna 40 procent van het totaal aantal vluchten dat vorig jaar rond deze periode werd uitgevoerd. Vorige week lag dat cijfer nog rond de 36 procent.

Afgelopen week werden er in het Eurocontrol-netwerk 97.967 vluchten uitgevoerd. Dat is 39,6 procent van het totale aantal vluchten dat in dezelfde periode vorig jaar werd uitgevoerd.

Het aantal vluchten nam vorige week elke dag toe. Op maandag startten we nog aan 36,7 procent om zo tegen het einde van de week al op 39,6 procent uit te komen. Gemiddeld worden er nu 14.000 vluchten per dag uitgevoerd.