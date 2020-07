460 miljoen euro steun voor Brussels Airlines

Vandaag werden in Brussel de laatste inspanningen geleverd om Brussels Airlines financieel door de crisis te helpen. Er is een plan overeengekomen van 460 miljoen euro dat zowel door de Belgische staat als door Lufthansa zal worden verzekerd. Het reddingsplan moet nog wel verschillende beslissingsorganen passeren.

Na maandenlang onderhandelen is er eindelijk een akkoord over de redding van Brussels Airlines. Op zich niets nieuws onder de zon want uiteindelijk gaat het wel degelijk om een lening van de Belgische staat aan Brussels Airlines ter waarde van 290 miljoen euro. Dat bedrag werd de voorbije maanden al regelmatig genoemd.

De rest van de het bedrag, 170 miljoen euro, zal door Lufthansa worden gefinancierd. Van dat bedrag is zo’n 70 miljoen euro bestemd voor de herstructurering waarbij de maatschappij met enkele honderden jobs moet inkrimpen.

De Belgische staat zal Brussels Airlines dus ondersteunen met een lening. Die lening zal wel tegen 2026 moeten worden terugbetaald. Het hele reddingsplan moet nu nog wel worden goedgekeurd door het kernkabinet, de Lufthansa Group, de Duitse overheid en de Europese Commissie. Dat zouden eerder formaliteiten moeten zijn.