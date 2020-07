Qatar Airways houdt A380 aan de grond

Door de invloed van de coronacrisis op de luchtvaart vindt Qatar Airways het niet meer gerechtvaardigd om op dit moment met het grootste passagiersvliegtuig – de Airbus A380 – te vliegen.

De passagiersaantallen op dit moment zijn zodanig laag dat Qatar Airways beslist heeft om de A380 aan de grond te houden. Zowel economische als duurzame redenen worden hier naar voorgebracht. Daarnaast zijn er in de vloot van de Qatarese vliegtuigmaatschappij genoeg types om de kleinere vraag op te vangen en daarenboven een duurzamer alternatief bieden.

We spreken hier over de Boeing 787-800 en de Airbus A350 varianten, de -900 en de -1000. Deze types worden momenteel vol ingezet in de huidige beperkte operaties. Daarnaast blijft Qatar Airways ook vliegen met de Boeing 777-300ER en beperkt met de Boeing 777-200LR.