Preclearance-faciliteiten op Brussels Airport voor vluchten naar de VS

Na jarenlange gesprekken is het België en Brussels Airport eindelijk gelukt: er komen Amerikaanse preclearance-faciliteiten op Brussels Airport waardoor nog voor vertrek de Amerikaanse grenscontrole kan worden afgerond. Dat heeft minister Alexander De Croo vanmorgen gezegd tijdens een interview op Radio 1.

In Brussels Airport zullen in de toekomst een dertigtal Amerikaanse douane-officieren worden gestationeerd om in Brussel een Amerikaanse preclearance-faciliteit op poten te zetten. Daardoor zullen reizigers met bestemming de Verenigde Staten al in Brussel de grensformaliteiten kunnen regelen nog voor ze aan boord stappen.

Daardoor kunnen reizigers bij aankomst sneller en gemakkelijker de Verenigde Staten binnenkomen wat Brussel een aanzienlijk voordeel in gebruiksgemak moet geven voor passagiers die naar de VS reizen.

Brussel is een belangrijke luchthaven voor Amerikaanse vluchten. United vliegt naar Chicago, Newark en Washington. Delta naar Atlanta en New York. Brussels Airlines naar New York en Washington. United is daarbovenop een belangrijke partner voor Brussels Airlines.

Momenteel zijn Dublin en Shannon de enige luchthavens in Europa die dergelijke preclearance-faciliteiten aanbieden.