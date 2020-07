Ethiopian B777 afkomstig van Brussel in brand op luchthaven Shanghai

Op de luchthaven van Shanghai Pudong staat een B777-vrachtvliegtuig van Ethiopian in brand. Het toestel was eerder vandaag aangekomen vanuit Brussel. Op eerste beelden is te zien hoe het bovenste deel van de romp op sommige plaatsen al volledig is doorgebrand. De volgende bestemming zou Sao Paulo zijn geweest.

Hoe en waarom de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Wel is het zeker dat de schade enorm is. Op meerdere plekken is de romp volledig doorgebrand.

Foto: Twitter

Het toestel is vanmorgen omstreeks 05:50 Belgische tijd in Shanghai aangekomen. Aangezien de eerste beelden van de brand nu pas opduiken kan er mogelijk van worden uitgegaan dat de brand werd veroorzaakt bij de voorbereiding van de vertrekkende vlucht. Die zou naar Sao Paulo zijn gegaan.