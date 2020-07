EU en Airbus willen af van Amerikaanse importtarieven

De EU en de Airbus-lidstaten willen via de WHO af van de Amerikaanse importtarieven op de vliegtuigen van Airbus. Eind vorig jaar liet de WHO de Verenigde Staten toe importtarieven te heffen op vliegtuigen van Airbus omdat er onregelmatigheden waren met de investeringen van het A350- en A380-programma.

Frankrijk, Spanje en Duitsland zouden nu volledig in orde zijn met de regels van de WHO in de Airbus-zaak. Vorig jaar liet de WHO de Verenigde Staten toe tegenmaatregelen te nemen tegen Europese export ter waarde van 7,5 miljard dollar. Dat komt omdat de WHO vond dat niet alle regels werden gerespecteerd bij het toekennen van een ‘Repayable Launch Investment’ in de A350- en A380-programma’s.

Indien de Verenigde Staten de maatregelen ter waarde van 7,5 miljard dollar niet laten vallen, zal de EU ook tegenmaatregelen mogen nemen tegen producten vanuit de VS. De waarde van die tegenmaatregelen zal worden bepaald op basis van een dispuut in de WHO over subsidies van de VS aan vliegtuigbouwer Boeing. Die uitspraak wordt de komende weken verwacht.