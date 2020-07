Belgisch vliegverkeer nu helft van niveau 2019

Het aantal vluchten van een naar België ligt momenteel zowat 50 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin juli was dat nog 65 procent minder dan normaal. De voorbije weken is de groei wel wat gestagneerd.

De voorbije week waren er 3.539 internationale vluchten die landden of opstegen in België. Dat is ongeveer 51,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat cijfer is de voorbije 4 weken wel gestegen van 65 procent minder vluchten begin juli. De voorbije 2 weken is de groei wel gestagneerd en blijft ze flirten met de grens van 50 procent.

België scoort daarmee iets beter dan het gemiddelde binnenin het Eurocontrol-netwerk. Over het ganse netwerk ligt het aantal vluchten momenteel nog 57,7 procent lager dan vorig jaar.

De grootste luchtvaartmaatschappij van België, Brussels Airlines, voerde afgelopen week 412 vluchten uit. Dat zijn er gemiddeld net geen 59 per dag en dat aantal ligt momenteel 76,9 procent lager dan in 2019. Voor TUI fly zijn er geen cijfers beschikbaar.