Herstel wereldwijd vliegverkeer is zwak en zal trager verlopen

Het herstel van het wereldwijde vliegverkeer is nog zeer zwak en zal ook trager verlopen dan initieel voorspeld. IATA verwacht voor 2021 nog met 36 procent onder het niveau van het vliegverkeer van 2019 te zitten. Een herstel tot op het niveau van 2019 wordt in 2024 verwacht.

Wereldwijd herstelt het vliegverkeer zich langzaam maar de snelheid waarmee dat gebeurt, blijft traag. Wereldwijd zaten we vorige maand op min 86 procent van het aantal RPK’s (Revenue Passenger Kilometer) van 2019.

Het herstel dat er kwam, was vooral door de stijging van het vliegverkeer in de binnenlandse markten van bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten. Zo zit China nog maar op min 35 procent ten opzichte van vorig jaar, maar de Verenigde Staten wel nog op min 80 procent.

De bezettingsgraad in Europa bedroeg voor de maand juni slechts 55 procent. Het gemiddelde van die maand vorig jaar bedroeg 87 procent. Een groot probleem is ook dat zowel in Europa als wereldwijd de capaciteit sterker groeit dan de vraag. Daardoor staan de ticketprijzen, en dus ook de opbrengsten, serieus onder druk. Vooral met de herfst die er aan komt, wordt het voor luchtvaartmaatschappijen moeilijker om hun vliegtuigen tegen een gunstig tarief te vullen.

De bedrijven zien volgens IATA de toekomst wel positief en zijn overtuigd van een sterke groei van het wereldwijde BPP. Toch zetten zij door de onzekerheid hun business travel op pauze. Het algemeen consumentenvertrouwen scoort wel zeer slecht en blijft heel zwak. Indien het leisure segment opnieuw wil groeien, moet het vertrouwen bij de consumenten terugkeren.

Voor 2021 verwacht IATA dat het aantal RPK’s 36 procent lager zal liggen ten opzichte van 2019. Een volledig herstel verwacht IATA nu tegen 2024.